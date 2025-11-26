В Воскресенске устанавливают новогодние ели

В городском округе Воскресенск идут работы по праздничному оформлению к Новому году. В центре города завершается установка ели на площади перед Ледовым Дворцом спорта «Химик», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пушистая ель высотой 20 метров станет центром притяжения для жителей. В ближайшее время рабочие приступят к ее украшению. Для этого уже подготовлены гирлянды и десятки крупных праздничных украшений.

Параллельно ведется монтаж новогодних деревьев в микрорайонах и сельских поселениях округа. Всего в этом сезоне планируется установить 20 праздничных елей.

Установка новогодних елок завершится до 1 декабря. В этот день в округе пройдут праздничные мероприятия, посвященные открытию зимнего сезона. Главной площадкой праздника станет парк усадьбы Кривякино. Для гостей подготовят ярмарку, конкурсы и выступления творческих коллективов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.