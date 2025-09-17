В Воскресенске стартуют работы по восстановлению газонов после ремонта теплотрасс

В микрорайоне Лопатинский городского округа Воскресенск ведутся активные работы по модернизации системы теплоснабжения. В местах, где они уже завершены, подрядная организация приступит к заключительному этапу — приведению прилегающих территорий в порядок. На участках проведенного ремонта будет завезен новый грунт, после чего все территории будут засеяны свежей газонной травой. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Вместе с жителями, заместителем главы округа, депутатами и подрядчиком вышли на те участки, которые не завершены в плане благоустройства. Например, возле дома № 20 на улице Центральной подрядчик уже заканчивает все работы. В ближайшее время сюда завезут грунт, посеют газон. Будем надеяться, что в ближайшие полторы недели здесь будет закончена работа, а мы с жителями, конечно, пройдем и проверим», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов.

Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Городская среда».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.