Традиционный мотомарш «Дороги Победы» Всероссийского мотоклуба «Ночные волки», который стартует в Воскресенске, в этом году посвящен 80-летию Великой Победы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Байкеры провезут пламя Памяти по городам России и Европы. Городскому округу Воскресенск выпала честь дать старт этому мероприятию.

Лампада с вечным огнем, оклад для которой выковал кузнец из ДНР Виктор Михалёв, отправится по городам-героям России и доедет дорогами Победы до Бреста и Берлина.

Заместитель главы городского округа Воскресенск Эдуард Усов торжественно передал частицу воскресенского Вечного огня президенту отделения «Дороги Победы» мотоклуба «Ночные волки» Андрею Бобровскому.

Байкеры торжественно приняли огонь, почтили память погибших героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложением цветов у стелы Памяти в городе Белоозерский.

За прошедшие 10 лет международные мотомарши «Дороги Победы» стали символом единства жителей из разных уголков России, стран СНГ и Европы. Вечный огонь, собираемый в разных городах, становится живым светом, который будет гореть в сердцах потомков, сохраняя память и преемственность между поколениями.

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