сегодня в 16:01

В Воскресенске сотрудники ГКУ МО «Мособллес» регулярно проводят патрулирование лесов. Мероприятие проводится сотрудниками администрации округа, ГКУ МО «Мособллес» и Росгвардии.

«Мы провели рейд по маршруту № 30 в Хорловском участковом лесничестве. Мы проводим их каждые выходные при 3,4 и 5 классе пожарной опасности. В них принимают участие сотрудники МЧС, Росгвардии и лесничие», — поделился старший участковый лесничий Хорловского участкового лесничества Виноградовского филиала ГКУ МО «Мособллес» Николай Гражданцев.

Рейды проходят в выходные дни, когда в лесах может быть много людей.

В ходе патрулирования были обнаружены факты нарушения пожарной безопасности в лесах. Правонарушителей привлекли к административной ответственности.

Также сотрудники ГКУ МО «Мособллес» напомнили отдыхающим о правилах пожарной безопасности. Пожароопасный сезон стартовал в регионе 1 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.