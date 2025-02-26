В Воскресенске состоялась патриотическая акция

В Доме культуры «Гармония» прошло мероприятие в рамках областной патриотической акции «Наследники поколения победителей». К акции присоединились 50 ДК Московской области, в ней принимали участие свыше 7 тысяч студентов и школьников, сообщает пресс-служба администрации округа Воскресенск.

Событие было приурочено к годовщине начала Специальной военной операции, а также посвящалось Году защитника Отечества и 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Зрителей ДК «Гармония» ждал речевой спектакль «Ее зовут Елкой» Театра-студии «Образ» (режиссеры-постановщики Виктория и Андрей Стекловы).

Это рассказ о трепетной, волнующей дружбе и неслучившейся любви, история об удивительной девочке Энде с прозвищем Елка и московском мальчике Леньке и о том, как быстро и беспощадно могут повернуться судьбы обычных детей, которые вынуждены пожертвовать собой и своей жизнью.

С помощью QR-кода, который появился на экране, все желающие смогли оставить пожелания бойцам, участвующим в СВО. Ребята написали искренние слова благодарности и добрые сообщения нашим солдатам.

Гости мероприятия могли взять себе на память распечатанные фотографии, сделанные в тематической интерактивной фотозоне.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.