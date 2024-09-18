В Воскресенске состоится благотворительный концерт 21 сентября

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21 сентября на главной площади парка усадьбы Кривякино состоится благотворительный концерт «Своих не бросаем» для всех жителей и гостей городского округа Воскресенск (0+), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе: выступления творческих коллективов Раменского городского округа и Воскресенска; мастер-классы по изготовлению окопных свечей от молодежного центра «Олимпиец» и плетению нашлемников от «Движения Первых».

Помощь участникам специальной военной операции — один из самых важных и актуальных вопросов в настоящее время. Гости парка также смогут внести свой вклад, приняв участие в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.