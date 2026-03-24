В Воскресенске школьников обучили навыкам первой помощи

Проект «Молодые герои: обучение первой помощи» продолжается в городском округе Воскресенск. Очередное занятие состоялось в МОУ «СОШ «Вектор», где школьники отработали навыки, которые могут спасти жизнь в экстренной ситуации.

Спикером выступила председатель местного отделения ООО «Российский Красный Крест», специалист молодежного центра «Олимпиец» Татьяна Воеводина. Она рассказала о базовых принципах оказания первой помощи и поделилась практическим опытом работы.

Ребятам объяснили алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях: с чего начинать помощь, кому звонить и как не навредить пострадавшему до приезда медиков. Школьники также изучили порядок действий при различных травмах и состояниях и отработали алгоритм помощи при остановке сердца.

Инициатива реализуется в муниципалитете при поддержке министерства информации и молодежной политики Московской области и Общественной палаты Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.