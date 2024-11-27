В Воскресенске с 1 декабря будут работать катки

В администрации городского округа Воскресенск утвержден перечень ледовых катков, которые при благоприятных погодных условиях будут функционировать с 1 декабря 2024 года по 31 марта 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Всего на территории округа откроют 16 ледовых катков для массового катания жителей. На обустроенном льду можно будет покататься в деревнях Чемодурово и Ратчино, в селах Федино, Косяково, Конобеево, Ашитково, Усадище, в поселках имени Цюрупы, Хорлово, Фосфоритный, на улицах Зелинского, Чапаева, Менделеева города Воскресенска, а также на улице Комсомольской и на улице 60 лет Октября (два катка) города Белоозерский.

В эти выходные во всем регионе стартует программа «Зима в Подмосковье». В Воскресенске уже запланировано открытие зимнего сезона в парках, новогодние и рождественские гуляния, мастер-классы, анимационные программы, театрализованные концерты, благотворительные елки и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.