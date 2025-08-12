В Воскресенске проводится активная подготовка образовательных учреждений к учебному году

В городском округе Воскресенск ведется активная подготовка школ и детских садов к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Система образования Воскресенска включает в себя 15 общеобразовательных организаций и одно учреждение дополнительного образования. В образовательном процессе задействованы 955 учителей и 480 воспитателей.

«В ходе оценки готовности образовательных организаций к началу 2025-2026 учебного года нарушений не выявлено. К новому учебному году уже закуплены учебники и учебные пособия. В ближайшее время школы обеспечат учебниками для уроков труда и ОБЗР, а также иными средствами обучения», – отметила заместитель главы округа Ольга Коротеева.

Также с 1 сентября в образовательных организациях обновится школьное меню. В него введены следующие блюда: на завтрак – вареники с творогом, блинчики, хлопья с молоком, круассаны; на обед – куриный шницель, рыбные палочки. Также будет увеличено количество свежих фруктов.

Особое внимание сейчас уделяется объектам, на которых проводится капитальный и текущий ремонт. В рамках заключенных контрактов выполняются следующие виды работ: ремонт дорог и площадок, кровли, отмостки и цоколя, рекреаций, помещений музыкального и спортивного залов, входных групп, ограждений, замена деревянных оконных блоков на ПВХ, линолеума, модернизация системы пожарной автоматики и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Общеобразовательные организации откроют двери для 17 423 обучающихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.