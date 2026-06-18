В Воскресенске проверили доступность соцобъектов для ветеранов СВО

Мониторинг доступной среды для ветеранов СВО прошел в Воскресенске Подмосковья. Депутаты, активисты и представители ассоциации ветеранов проверили больницу и центральное почтовое отделение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева продолжается масштабная проверка доступности инфраструктуры в местах проживания ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность. Цель работы — обеспечить комфорт и безопасность на ключевых маршрутах. Средства на эти задачи выделены из бюджетов разных уровней.

В регионе из 7 тыс. ключевых социальных объектов около 5 тыс. уже соответствуют высокому уровню доступности. Действует единый стандарт безбарьерной среды, обновляется транспортный парк — закупаются низкопольные автобусы.

В Воскресенске депутаты фракции «Единая Россия», представители ассоциации ветеранов СВО и администрации осмотрели входные группы, пандусы, съезды и работу кнопок вызова в больнице и центральном почтовом отделении.

«Мониторинг носит не бумажный, а прикладной характер. Мы смотрим на ситуацию глазами человека, который ежедневно преодолевает эти маршруты. Важно, чтобы удобство и безопасность были гарантированы на каждом шагу», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Слепов.

Ветеран СВО Олег Ивашкин подчеркнул значимость общественного контроля.

«Ребята, которые вернулись с фронта, не должны чувствовать себя запертыми в четырех стенах. Это и есть настоящая забота», — сказал он.

Работа по созданию доступной среды в округе продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.