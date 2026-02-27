В Воскресенске провели выездную администрацию на заводе

Выездная администрация прошла 27 февраля в филиале ООО «Завод Технофлекс» в Воскресенске. Глава округа Алексей Малкин, его заместители и профильные специалисты обсудили с сотрудниками вопросы уборки снега и работы управляющих компаний, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основная часть обращений касалась своевременной уборки и вывоза снега после аномальных осадков. Перед встречей Алексей Малкин осмотрел территорию микрорайона Лопатинский, чтобы оценить ситуацию на месте.

«В связи с аномальными снегопадами закономерно, что наибольшее количество обращений касалось вопросов своевременной уборки и вывоза снега. С целью контроля ситуации перед встречей мною был совершен объезд территории микрорайона Лопатинский. Проблемные участки определены, профильным службам даны поручения активизировать работу», — отметил Алексей Малкин.

Сотрудники также подняли вопросы, относящиеся к компетенции управляющих организаций: содержание общедомового имущества и качество уборки в подъездах. По информации администрации, в настоящее время микрорайон по основным коммунальным параметрам работает в нормативном режиме.

«Планируем и дальше использовать формат «Выездной администрации», поскольку он позволяет напрямую услышать запросы людей труда и оперативно реагировать на обращения жителей нашего округа», — подчеркнул Алексей Малкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.