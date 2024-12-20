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В Воскресенске провели субботник по благоустройству территории родника

В Виноградовском филиале ГКУ МО «Мособллес» уделяют особое внимание благоустройству, уходу и сохранению родников, находящихся на территории лесного фонда. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Один из таких пострадал от стихии — поликарбонатную крышу сорвало порывом ветра. Старшие участковые лесничие Николай Гражданцев, Николай Гордеев и помощник участкового лесничего Кирилл Плотников провели субботник по благоустройству территории родника, который находится в 59 квартале Хорловского участкового лесничества вблизи деревни Елкино городского округа Воскресенск.

В муниципалитете регулярно проводятся субботники при поддержке сотрудников Виноградовского филиала ГКУ МО «Мособллес».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.