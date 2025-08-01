В Воскресенске проведут санитарную рубку деревьев

Сотрудники ГАУ МО «Мособллес» городского округа Воскресенск регулярно проводят профилактические работы на территории муниципалитета. В ближайшее время они проведут санитарную рубку на левой стороне трассы «Хорлово-Фосфоритный». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На территории Хорловского участкового лесничества также организованы рубки площадью 10 га, 6 га и 0,5 га. Они будут проводиться сотрудниками в ближайшее время. Все места будут оборудованы аншлагами с необходимой информацией и контактным телефоном, границы отметят деляночными столбами», — рассказал старший участковый лесничий Хорловского участкового лесничества ГАУ МО «Мособллес» Николай Гражданцев.

Выполняемая работа проводится для поддержания здоровья лесных экосистем. Уборка неликвидной древесины проводится для предотвращения распространения вредных для лесов организмов и защиты от пожаров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.