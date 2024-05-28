сегодня в 18:57

В Воскресенске проведут работы по сохранению усадьбы Кривякино

В округе Воскресенск проведут работы по сохранению усадьбы «Кривякино», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Культура и туризм» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Воскресенск.

«Объявлен конкурс в электронной форме на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Кривякино» XVIII–XIX в.в городе Воскресенск Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Кривякино» XVIII–XIX в. (Главный дом, сер. XVIII в.) по адресу: Московская область, Воскресенск, ул. Лермонтова, дом № 5.

В рамках выполнения работ в 2024 году планируется отреставрировать 712,5 кв. м помещений «Главного дома» Усадьбы Кривякино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.