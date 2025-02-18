В Воскресенске проведут благоустройство дворовых территорий в 2025 году

В городском округе Воскресенск продолжается активная реализация программы по комплексному благоустройству дворовых территорий. В текущем году будет благоустроено девять дворов округа. В план комплексного благоустройство войдет асфальтирование придомовой территории и установка бордюров — это парковки, входные группы, проезды, сообщает пресс-служба администрации округа.

Также в 2025 году планируется замена на новые четырнадцать детских игровых площадок, четыре из которых установлены по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Глава городского округа Воскресенск секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин пообщался с жителями деревни Степанщино, где уже этим летом при поддержке губернатора региона будет благоустроен двор дома № 4 по улице Суворова.

В муниципалитете уделяется особое внимание состоянию дворовых и общественных территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.