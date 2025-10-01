В Воскресенске прошла экоакция «День в лесу. Сохраним лес вместе»

В городском округе Воскресенск на территории Новлянской ривьеры прошла экологическая акция по посадке леса «День в лесу. Сохраним лес вместе». На участке площадью 5,5 гектара высадили рябину скандинавскую и ольху, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инициативу по озеленению поддержали представители администрации, сотрудники предприятий, экологи, волонтеры, школьники, семьи военнослужащих и активные жители округа. Акция стала важным вкладом в благоустройство городской среды: новые деревья сделают территорию не только красивее, но и экологичнее.

Мероприятие приурочено к Дню работников леса и Всероссийской акции «Сохраним лес», целью которой в этом году стала задача высадить в стране 70 миллионов деревьев. На данный момент в мероприятиях приняли участие более 205 тысяч человек, которые высадили уже почти 22 миллиона сеянцев по всей территории России.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.