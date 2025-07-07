В Воскресенске прошел профилактический рейд по местам купания и отдыха у воды

Наконец наступило долгожданное теплое и сухое лето. Синоптики прогнозируют в июле жару за +35 градусов, а это значит, что количество желающих отдохнуть у водоемов резко возрастет. Чтобы напомнить жителям о безопасном поведении на воде, в городском округе Воскресенск прошел профилактический рейд. Официально в Воскресенске купаться разрешено только на озере Светлом в микрорайоне Лопатинский, сообщает пресс-служба администрации округа.

Также есть два официальных места для отдыха у воды — это река Семиславка и Голубое озеро в деревне Золотово. На каждом из трех оборудованных объектах дежурят спасатели.

Комиссия проверила водоемы, где купание строго запрещено, и объясняла отдыхающим, чем грозит нарушение правил. Особое внимание в ходе профилактических бесед уделили детям.

Соблюдение правил безопасного поведения на водоемах позволит избежать несчастных случаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.