В Воскресенске прошел областной спортивный фестиваль «Движение на опережение»

Ежегодный областной фестиваль прошел сегодня, 14 августа, в парке усадьбы Кривякино. В этом году в нем приняли участие 200 представителей «серебряного» возраста из шести городских округов Московской области: Воскресенска, Егорьевска, Зарайска, Луховиц, Чехова и Шатуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Дорогие гости нашего округа, мы рады приветствовать вас на ежегодном фестивале „Движение на опережение“! Очень замечательно, что сегодня нас сопровождает такая прекрасная погода и хорошее настроение. Спорт нас объединяет, спорт делает нас сильнее духом. Хочется пожелать вам хорошего настроения, прекрасного задора, силы духа, чтобы каждый день был наполнен радостью. Вы — пример для подражания!» — обратилась к участникам заместитель главы городского округа Воскресенск Мария Степанова.

В этом году фестиваль стал особенно значимым благодаря участию Владимира Плетнева, опытного инструктора и тренера по физической культуре, автора книги «Психофизическая культура», мастера спорта по восточным единоборствам, каскадёра. При участии команды специалистов ООО «АВ Квадрат» в 2019 году он запустил новый социально значимый проект «Физкультура для всех», в основе которого лежит запатентованный комплекс физических и дыхательных упражнений Владимира Плетнева под названием «Оздоровительная и адаптивная физическая культура».

Участники выполнили зарядку с Владимиром Плетневым, обучились комплексам упражнений для укрепления суставов, сыграли в петанк, а также приняли участие в мастер-классах по нейрографике и су-джок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.