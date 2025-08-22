В Воскресенске прошел областной фестиваль «Серебряные виртуозы»

Городской округ Воскресенск вновь стал точкой притяжения гостей из разных уголков Подмосковья на областном фестивале-конкурсе русских народных инструментов «Серебряные виртуозы». Воскресенск на нем представили участники клуба «Активное долголетие» КЦСОР «Воскресенский», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Спасибо участникам за неиссякаемую энергию, потенциал, вашу любовь к искусству, за то, что вы дарите нам это наслаждение — смотреть на вас, любоваться и радоваться вашему творчеству. Дальнейших вам успехов, новых побед и идей!» — отметила первый заместитель главы округа Елена Овсянкина.

В этом году фестиваль проходил в трех номинациях: «Солисты», «Дуэты, трио» и «Ансамбли». В нем также приняли участие творческие коллективы и сольные исполнители учреждений культуры из Егорьевска, Коломны, Домодедово, Чехова, Павловского Посада, Пушкино, Истры, Каширы, Красногорска, Орехово-Зуева, Ступино и Балашихи.

Призовые места фестиваля распределились следующим образом: в номинации «Солисты» 1-е место занял Евгений Гуреев (г. о. Пушкинский), 2-е место — Юрий Бондаренко (г. о. Ступино), 3-е место — Александр Душин (г. о. Егорьевск). В номинации «Дуэты, трио»: 1-е место — дуэт «Михалычи» (г. о. Домодедово), 2-е место — трио Михаила Горомова, Сергея Колыхалова и Эдуарда Сухачева (г. о. Воскресенск), 3-е место — дуэт Михаила Громова и Веры Божко (г. о. Воскресенск). В номинации «Ансамбли»: 1-е место — шоу-коллектив «Пенсион-Модерн» (г. о. Красногорск), 2-е место — квартет Ивана Никифорова, Елены Черкасовой, Елены Марьясовой и Елены Палагиной (г. о. Воскресенск), 3-е место — народный коллектив «Ансамбль народной песни „Вечоры“ (г. о. Павловский Посад).

Для участия в мероприятиях по программе „Активное долголетие“ можно обратиться в ГБУСО МО „Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации „Воскресенский“ по адресу: г. Воскресенск, ул. Победы, д. № 30 или по телефону 8 (496)44-2-30-09.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.