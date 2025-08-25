В Воскресенске прошел фестиваль туризма и творчества «Красное сельцо»

Фестиваль туризма и творчества «Красное сельцо» вновь состоялся в городском округе Воскресенск. Шестой фестиваль туризма и творчества «Красное сельцо» посвятили птицам, которых в Воскресенском парке всегда было великое множество. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Многочисленные интерактивные локации, кукольные спектакли по мотивам русских народных сказок, концертные и игровые программы, тематические мастер-классы и квесты, фотовыставка и выставка картин, старинные русские аттракционы и хлебосольные фуд-зоны уже в шестой раз подряд собрали в парке усадьбы Кривякино жителей не только Воскресенска, но и многочисленных гостей со всего Подмосковья на уникальном русско-народном празднике.

В рамках фестиваля традиционно был организован туристско-краеведческий форум «Мы из-под Москвы», который впервые прошел в главном доме усадьбы Кривякино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.