В Воскресенске прошел чемпионат «Профессионалы» по укладке полов

В Воскресенском колледже прошел первый день национального этапа всероссийского чемпионата «Профессионалы», посвященного компетенции «Укладка напольных покрытий». Это событие собрало лучших специалистов отрасли, которые стремятся продемонстрировать свое мастерство и профессионализм. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники уже выполнили задания в рамках нескольких модулей. Они продемонстрировали умение работать с ковровыми покрытиями, показали свои навыки в проектировании и разработке чертежей, а также в подготовке основания для укладки.

Перед конкурсантами стоят еще два дня интенсивных соревнований. Эти испытания позволят оценить не только их технические навыки, но и способность к инновациям, а также умение работать в команде.

Чемпионат «Профессионалы» играет важную роль в развитии профессионального образования и подготовке квалифицированных рабочих кадров, способных отвечать современным требованиям рынка труда. Он также способствует повышению престижа рабочих профессий и мотивации молодежи к выбору технических специальностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.