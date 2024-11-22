В Воскресенске пройдет горячая линия по вопросам защиты прав потребителей

Воскресенский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Московской области и филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» информирует, что в период с 18 по 29 ноября 2024 года проводится горячая линия на предмет консультаций граждан и предпринимателей по актуальным вопросам защиты прав потребителей при предоставлении платных медицинских и физкультурно — оздоровительных услуг. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Консультации можно получить по телефонам Воскресенского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области 8 (496) 402-13-97; (г. Егорьевск); 8 (496) 442-27-46 (г. Воскресенск), по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43; в филиалах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Каждый потребитель может ознакомиться с многочисленными памятками, обучающими видеороликами, образцами претензионных и исковых заявлений на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей. На данном ресурсе также размещена информация о судебной практике Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.