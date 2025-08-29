В Воскресенске продолжается уборка неликвидной древесины

В городском округе Воскресенск масштабные работы по очистке лесных участков ведутся вдоль автотрассы А-108. Они направлены на улучшение санитарного состояния леса и предотвращение потенциальных угроз. Объектом текущих работ является лесополоса, занимающая площадь 6,98 гектара. Здесь проводится комплексная санитарно-оздоровительная обработка, основным элементом которой является удаление неликвидной древесины. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Под этим термином подразумеваются деревья и кустарники, поврежденные различными факторами: ветровалом, буреломом, а также деревья, пораженные болезнями, гнилью или атакованные насекомыми-вредителями. Такая древесина представляет собой потенциальную угрозу распространения заболеваний и вредителей на здоровые деревья, а также создает благоприятные условия для возникновения лесных пожаров.

Собранная неликвидная древесина тщательно укладывается в специальные поленницы, где она будет подвергаться естественному процессу разложения и перегнивания. Такой метод утилизации экологически безопасен и способствует естественному возобновлению лесного покрова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.