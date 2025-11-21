В Воскресенске продолжается строительство сезонного катка

В парке Новлянская Ривьера Воскресенска продолжается строительство сезонного ледового катка. Сотрудники подрядной организации уже приступили к монтажу современной системы охлаждения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Реализация этого проекта стала возможной благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Площадка станет еще одним местом притяжения для наших жителей. Здесь уже запланированы мастер-классы от известных хоккеистов и фигуристов. Особенно важно, что современное оснащение позволит поддерживать лед в идеальном состоянии даже при нулевой температуре», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Территорию катка украсят гирляндами, а музыкальное сопровождение будет создавать праздничную атмосферу. Для гостей оборудуют скамейки для отдыха, теплый павильон с пунктом проката, камерами хранения и зоной для переобувания. Также на площадке будет работать кафе с горячими напитками.

Каток откроется в первых числах декабря. Посещение ледовой площадки будет бесплатным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.