В Воскресенске приступили к выполнению работ по уборке неликвидной древесины

В городском округе Воскресенск сотрудники ГАУ МО «Мособллес» регулярно проводят работы, направленные на защиту леса. Так, в лесополосе вдоль трассы «А-108» началась уборка неликвидной древесины. Работы проведут на участке площадью 6, 98 гектара, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На данном лесном участке проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия, а именно уборка неликвидной древесины. Это вся ветровальная, буреломная древесина, пораженная гнилью, болезнями, действием насекомых-вредителей. Вся древесина собирается, укладывается в поленницы для дальнейшего перегнивания. Все это делается для улучшения состояния лесного фонда», — рассказала старший участковый лесничий Виноградовского филиала ГАУ МО «Мособллес» Екатерина Суворкина.

В рамках санитарных мероприятий особое внимание уделяется участкам возле населенных пунктов, дачных кооперативов и автомобильных трасс. Эти работы необходимы для улучшения санитарного состояния лесов, профилактики пожаров и создания условий для роста молодых насаждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.