В Воскресенске поздравили победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников

В этом году на заключительном этапе олимпиады юные воскресенцы завоевали 13 дипломов призеров, а двое учащихся стали победителями. Это лучший результат за все годы участия в заключительном этапе ВсОШ по общеобразовательным предметам, сообщила пресс-служба администрации городского округа Воскресенск.

«Поздравил наших талантливых юношей и девушек — призёров и победителей Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2024-2025 учебном году. Желаю всем дальнейших успехов в учебе, новых высот и ярких побед!» — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Победительницей по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» стала семиклассница Дарья Комарова, а учащийся 10 класса Кирилл Налимов — победитель по предмету «Искусство (МХК)». Оба школьника представляют лицей имени Героя Советского Союза Стрельцова П. В.

В общую копилку наград лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова П. В. внесли свои достижения еще 11 учащихся: Александр Кондратьев стал призёром по технологии, а Григорий Астафьев, Илья Рассказов, Мария Комарова, Ксения Цыпурина, Маргарита Ширяева, Алексей Паршуков, Елизавета Ермакова, Михаил Герасимов, Артем Иванов, Николай Емельянов — призерами по ОБЖ.

Ученица 8 класса лицея № 23 Мария Литвинова стала призёром по предмету «Искусство (МХК)», а учащийся выпускного класса школы № 3 Артем Смирнов — призером по ОБЖ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.