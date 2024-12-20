В Воскресенске после ремонта открылась городская библиотека № 1. В рамках проведенных работ здесь заменили системы теплоснабжения и электроснабжения, выполнили общестроительные работы, что сделало интерьер библиотеки современным и значительно улучшило условия для посетителей, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Также в рамках инициативного бюджетирования для библиотеки были приобретены новые стулья. Это стало возможным благодаря активности жителей и поддержке депутата Московской областной Думы Екатерины Лобышевой.

На сегодняшний день книжный фонд библиотеки составляет более 25 тысяч экземпляров, а общее количество читателей — более 3000 человек. За последний год библиотеку посетили свыше 30 000 раз.

Здесь проводятся разнообразные мероприятия и активно функционируют различные кружки и клубы, которые привлекают людей всех возрастов. Работает студия изобразительного искусства «Artzona» и студия творчества «Мастерок», шахматный клуб «Стратегия», клуб по программированию и моделированию «Роббоклуб», клуб любителей настольных игр «Твой ход», клуб «Книги и не только…», студия мастерства декоративно-прикладного искусства для участников программы «Активное долголетие».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.