В Воскресенске отметили День народного единства

4 ноября в нашей стране отмечался День народного единства. Главной площадкой праздника «Россия. Родина. Единство» в Воскресенске стал парк усадьбы Кривякино, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник начался с теплых слов от почетных гостей, продолжился флешмобом, символизирующим наше единство, и душевным массовым хороводом.

Для гостей праздника были подготовлены мастер-классы «Под флагом единым» и «Радуга талантов», на которых и дети, и взрослые смогли создать свои собственные маленькие шедевр своими руками. Любители спорта могли попробовать свои силы в рубке шашкой. Для ценителей ручной работы и истории организовали ярмарку, где подмосковные мастера представили свои лучшие работы. Также любой желающий мог примерить доспехи древнерусского воина и рассмотреть настоящее оружие. Для самых любознательных работала волшебная фотозона «По следам русских сказок», где все с удовольствием фотографировались в богатырских доспехах и даже в короне Кощея Бессмертного. Яркая выставка кукол в костюмах народов России также никого не оставила равнодушным.

Этот день действительно стал настоящим праздником души, наполненным радостью, теплым общением и гордостью за нашу великую страну.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.