В Воскресенске отметили День деревни Ратчино

В городском округе Воскресенск отметили День деревни Ратчино. Праздник, который прошел в Доме культуры, собрал жителей всех возрастов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Для юных гостей был организован мастер-класс по изготовлению брошей и значков. Дети с удовольствием мастерили оригинальные украшения своими руками, проявляя фантазию и творческие способности. В фойе Дома культуры всех ждал приятный сюрприз — ароматный чай, свежая выпечка и дружеская атмосфера. Люди делились воспоминаниями, общались и просто наслаждались обществом друг друга

На празднике присутствовали почетные гости: депутат Совета депутатов городского округа Воскресенск Юлия Маркина, руководитель ассоциации ветеранов СВО г. о. Воскресенск, участник специальной военной операции Олег Стегура, начальник Фединского территориального отдела Игорь Дорошкевич, руководитель патриотического благотворительного сектора «Вектор» Александр Бутченко.

Торжественная часть мероприятия была посвящена самым уважаемым жителям деревни. Особые слова благодарности звучали в адрес долгожителей, которые своим жизненным опытом и мудростью являются примером для подражания. Не остались без внимания и юбиляры — 75, 80 и 85-летние жители деревни. Также были отмечены и новорожденные жители Ратчино — будущее деревни, чьи имена стали символом надежды и обновления. Молодым семьям были вручены подарки и пожелания расти в любви и согласии, воспитывая достойных граждан.

Одним из самых запоминающихся моментов стала лотерея с ценными призами для участников программы «Активное долголетие». Праздничный концерт подготовили творческие коллективы МУ «ВКМЦКиТ „Истоки“. На сцене блистали Ксения Гурман, Ксения Балалаева, Виолетта Девяткина, вокальный коллектив „Конфетти“, Сергей Молодцов, Светлана Воронцова, хореографический коллектив „Каблучок“. Особым подарком стало выступление образцового коллектива „Фольклорный театр „Вечерка“ Дома культуры р. п. Хорлово. Артисты подарили зрителям массу положительных эмоций и зарядили энергией на долгое время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.