В Воскресенске открыли службу ранней помощи детям с ОВЗ до 3 лет

Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский» реализовал инновационный проект по созданию выездной службы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Домашний консультант». Это стало возможным благодаря победе в конкурсе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Наградой стал грант в размере двух миллионов рублей.

На эти деньги в здании центра на улице Победы появился специализированный кабинет психолога. Специалист Ольга Крюкова не скрывает радости: кабинет выполнен в спокойных тонах с использованием приятной деревянной мебели и оборудован всем необходимым. Здесь множество ярких тактильных игрушек и музыкальных инструментов, которые привлекут внимание самых маленьких. Есть спортивный деревянный комплекс «треугольник Пиклера», развивающие бизиборды и интерактивная панель с разными звуками воды.

Часть средств направили на создание лекотеки — специальной библиотеки развивающих игрушек и обучающих материалов. Дети смогут пользоваться ими как в центре, так и дома во время визитов специалистов.

Сотрудники центра прошли повышение квалификации. Первая группа уже обучилась в научно-практическом центре «Коррекция и развитие» в Астрахани, а в следующем году обучение планируется в Пскове.

По словам директора центра «Воскресенский» Светланы Шевченко, новые ресурсы позволят вывести помощь детям раннего возраста на качественно новый уровень.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.