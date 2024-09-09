В Воскресенске открыли мемориальную доску герою СВО

В рамках Всероссийского народного проекта «Лица героев» в Воскресенске состоялось открытие мемориальной доски Руслану Литвиненко, погибшему в апреле 2023 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Доску установили на фасаде второго здания школы «Вектор». Именно в ней, тогда еще школе № 26, с 1992 по 2001 годы учился Руслан Литвиненко.

Указом президента Российской Федерации от 23 мая 2023 за самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелость и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга Руслан Литвиненко посмертно награжден орденом мужества.

На открытии мемориальной доски присутствовали родные погибшего, представители общественных организаций, депутаты, педагоги и ученики школы.

«Руслан погиб во имя жизни других, во имя спокойствия и мира на нашей земле. Низкий поклон родителям, воспитавшим такого храброго и мужественного сына!» — сказал на открытии директор школы «Вектор» Михаил Сайгушев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.