В Воскресенске открыли мемориал воинам, погибшим в ходе СВО

Мемориал, расположенный на бульваре 50-летия Ленинского Комсомола, был создан по инициативе общественности и при поддержке администрации городского округа. Центром композиции стала скульптура воина, рядом установлены гранитные стелы с именами погибших воскресенцев.

«Это день одновременно знаменательный и скорбный. Мы все надеемся, что этот список будет окончательным и что специальная операция завершится в ближайшее время нашей победой. Вечная слава нашим героям. Враг будет разбит, победа будет за нами», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

На церемонии присутствовали родные и друзья героев, которые возложили к подножию памятника цветы и венки. Настоятель Александро-Невского храма Коломенской епархии священник Евгений Доля совершил заупокойную литию. После этого в память о погибших была объявлена минута молчания, которую нарушили лишь три торжественных залпа почетного караула.

Отметим, что увековечение памяти погибших при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции будет продолжено.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.