В Воскресенске открыли движение на дамбах после паводка

В городском округе Воскресенск восстановили движение транспорта по дамбам в деревне Перхурово и на участке «Пятикресты» в микрорайоне Цемгигант. Ранее проезд был перекрыт из-за подтопления, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ограничения вводили в связи с подъемом воды и подтоплением проезжей части.

В то же время в округе остается перекрытым участок автодороги Маришкино — Виноградово. Объезд организован через село Барановское.

Ежедневный мониторинг паводковой обстановки продолжается. В обследовании территории задействованы муниципальный поисково-спасательный отряд, представители ГКУ МО «Мособлпожспас» и МЧС России, сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение». По состоянию на сегодняшний день уровень воды составляет 106.21 мБс.

Жителям рекомендуют сохранять бдительность и следить за официальной информацией. В случае необходимости следует обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.