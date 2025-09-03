В Воскресенске обсудили подготовку к отопительному периоду и работу транспорта

На еженедельном оперативном совещании глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин вместе с руководителями структурных подразделений администрации, территориальных областных и федеральных ведомств городского округа Воскресенск проработал основные вопросы текущей рабочей недели. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Главной темой по-прежнему остается подготовка к осенне-зимнему периоду. Подвели промежуточные итоги продувок и опрессовок, гидравлических испытаний и противоаварийных тренировок, водоочистных мероприятий, ремонтно-восстановительных и пуско-наладочных работ, модернизации систем отопления, водоснабжения и водоотведения жилого фонда и социальных организаций городского округа Воскресенск. Все ответственные профильные службы при весомой поддержке правительства Московской области прилагают сегодня все возможные усилия для подачи жителю качественного и в полном объеме ресурса тепла и воды в установленные сроки», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

На совещании проанализированы результаты работы общественного транспорта за 2025 год. Алексей Малкин обратил внимание на ситуацию с нехваткой водителей, что является основной причиной сбоев в расписании движения автобусов.

В то же время глава округа отметил, что условия труда в ПАТП Воскресенска сегодня значительно улучшены: увеличенная заработная плата водителям, дополнительные премии, удобный гибкий график работы, подъемные выплаты вновь принимаемым работникам, а также система льгот на период обучения.

«Продолжаем мониторинг исполнения контрактов на перевозки граждан, оптимизацию расписаний и маршрутов, в том числе информирование о трудоустройстве потенциальных водителей», — подчеркнул Алексей Малкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.