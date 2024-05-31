В Воскресенске началось комплексное благоустройство дворовых территорий

«Хорошие новости — началось комплексное благоустройство дворовых территорий по плану на 2024 год. Сегодня с коллегами проинспектировали дворы на улицах Московской и Калинина», — написал на своей странице в Telegram-канале глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

До середины осени обновятся внутриквартальные проезды в 24 дворах, объединяющих более 70 многоквартирных домов в разных уголках города. Это значит, что у каждого появится возможность насладиться обновленными и красивыми дворами, где можно будет проводить время с семьей и друзьями, гулять с детьми, заниматься спортом или просто наслаждаться природой.

«Такие мероприятия по благоустройству делают наш город более комфортным и уютным для жизни», — отметил Малкин.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.