В Воскресенске начали устанавливать новогодние елки
Фото - © Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
В городском округе Воскресенск стартовали работы по установке новогодних елок. В настоящее время активно ведутся работы по монтажу в деревне Чемодурово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Первая новогодняя красавица уже появилась в селе Федино, мгновенно преобразив привычный пейзаж и даря жителям заряд позитивного настроения.
В Чемодурово по традиции новогодняя елка будет установлена на улице Центральной. Рабочие подрядной организации собирают каркас, на который укрепляют еловые лапы, устанавливают иллюминацию и вешают украшения.
Всего в микрорайонах города и населенных пунктах городского округа Воскресенск до конца ноября установят 20 елок.
Установка елей — это лишь первый этап большой подготовки Воскресенска к новогодним и рождественским праздникам.
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