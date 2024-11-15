В Воскресенске начали устанавливать новогодние елки

В городском округе Воскресенск стартовали работы по установке новогодних елок. В настоящее время активно ведутся работы по монтажу в деревне Чемодурово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первая новогодняя красавица уже появилась в селе Федино, мгновенно преобразив привычный пейзаж и даря жителям заряд позитивного настроения.

В Чемодурово по традиции новогодняя елка будет установлена на улице Центральной. Рабочие подрядной организации собирают каркас, на который укрепляют еловые лапы, устанавливают иллюминацию и вешают украшения.

Всего в микрорайонах города и населенных пунктах городского округа Воскресенск до конца ноября установят 20 елок.

Установка елей — это лишь первый этап большой подготовки Воскресенска к новогодним и рождественским праздникам.

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