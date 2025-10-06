В Воскресенске началась подготовка к строительству новой ледовой арены

В Воскресенске начались подготовительные работы на стройплощадке будущего ледового дворца в микрорайоне Новлянский. Специалисты проводят планировку территории, ведется устройство подъездных путей, а также организация мест складирования и хранения материалов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и нашего прославленного земляка Валерия Каменского на территории округа строится новый объект для любителей хоккея. Он будет соответствовать всем современным стандартам. Срок сдачи объекта — конец 2028 года», — сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

В ледовой арене разместятся трибуны на 5,5 тыс. зрительских мест, зал с бросковой зоной, тренажерные залы, зал хореографии, тренерские, судейские, раздевалки и душевые. На прилегающей территории будет реализован проект комплексного благоустройства.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.