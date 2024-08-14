В Воскресенске лесничие провели беседы о соблюдении правил пожарной безопасности

В городском округе Воскресенск сотрудники Виноградовского филиала ГКУ МО «Мособллес» провели с охотниками беседы о соблюдении правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, об ответственности за их нарушение, а также раздали агитационный материал. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Такие же встречи прошли в соседнем г. о. Раменское, лесные земли которого также контролируют сотрудники Виноградовского лесничества.

В пожароопасный сезон крайне необходимо проводить профилактическую работу с людьми, находящимися в лесу. Лесничие и охотники обмениваются контактной информацией для оперативной связи в случае возникновения пожароопасной ситуации.

С открытием сезона охоты возрастает вероятность возникновения пожаров в лесах из-за несоблюдения мер пожарной безопасности, а установление сухой и теплой погоды может еще и усугубить ситуацию.

В ведомстве отметили, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет административную ответственность в соответствии со ст. 8.32 КоАП РФ об административных правонарушениях.

Для физических лиц предусмотрены штрафы до 60 000 рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей. Кроме того, помимо штрафов ст. 100 лесного кодекса РФ предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.