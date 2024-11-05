В Воскресенске и Шатуре выявлены незаконные навалы отходов

В ходе осмотра земель в деревне Городище городского округа Воскресенск выявлено размещение отходов грунтов с включением лома бетона непосредственно на почве. В селе Дмитровский Погост городского округа Шатура выявлены навалы отходов пластика, также размещенные на открытом грунте, без защиты от воздействия атмосферных осадков.

В ходе мероприятий установлены собственники участков, им оказались, соответственно, житель Воскресенска и ООО «Альянс-КБ», основным видом деятельности которого является производство пластиковых изделий. Обоим правообладателям земель объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. При этом производственная компания уже второй раз за нынешний год уличена в подобном нарушении, в первый раз ее сотрудники уже ликвидировали навалы отходов производства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

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