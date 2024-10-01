В Воскресенске для школьников организовали показ фильма «Донбасс. Признанный»

30 сентября 2024 года Россия отметила воссоединение с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. В честь такой значимой даты активисты и сторонники местного отделения партии «Единая Россия» организовали для юношей и девушек показ документального фильма «Донбасс. Признанный», сообщила пресс-служба администрации городского округа Воскресенск.

«Донбасс. Признанный» -фильм о людях, которым не безразлична судьба ДНР. Эти люди своими действиями приближают наступление мира на Донбассе, который в течение восьми лет находился под блокадой и обстрелами. Главный герой фильма — отец режиссера, который с 2014 года является командиром роты ОРБ «Спарта». В своей картине автор соединил личную историю своей семьи с общим представлением зрителя о том, что происходило на Донбассе.

«Жители новых регионов всегда ассоциировали себя с Россией и то, что сегодня они вновь с нами — восстановление исторической справедливости. Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье — всегда были неотъемлемой частью России. Там всегда говорили на русском языке, читали и писали русские книги, почитали русскую историю и культуру. Сегодня мы, в первую очередь, хотим все это донести до младшего поколения. Думаю, что сегодняшний фильм нашел отклик в сердцах школьников», — отметил депутат совета депутатов Воскресенска, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Историческая память».

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