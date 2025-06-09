В Воскресенске купаться разрешено только в одном водоеме

В Подмосковье установились теплые и солнечные дни, которые многие проводят вблизи водоемов. В Воскресенске официально разрешено купаться в озере Светлое микрорайона Лопатинский. На береговой полосе длиной 75 м расположены зона отдыха, площадка для занятий спортом, санитарная зона и пост, где работают спасатели. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

При подготовке к открытию пляжа проведено лабораторное обследование воды и песка, а также обследование дна, результаты которых подтвердили их соответствие санитарным нормам.

Для отдыха у воды без купания в округе определены река Семиславка на улице Московской и Голубое озеро в деревне Золотово.

В воду запрещается входить в нетрезвом состоянии, заплывать далеко и оставлять детей без присмотра. Необходимо помнить, что ограничительные знаки на воде указывают на конец зоны с проверенным дном. Пренебрежение этими правилами может привести к травмам или летальному исходу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.