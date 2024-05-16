В Воскресенке усовершенствовали технологию производства сульфата магния

Удобрение производят в цехе аммофоса № 1. Чтобы усовершенствовать технологию, установили систему мокрой пылегазоочистки, которая улучшила процесс очистки газов. Также смонтировали циркуляционный контур, позволивший вдвое ускорить разложение магнезита. Вместе проведенные изменения значительно повысили эффективность производства удобрения.

Растения быстро усваивают сульфат магния, благодаря чему его можно использовать в качестве подкормки в системах орошения. Также применение этого удобрения положительно влияет на вкус овощных культур и эффективно ускоряет рост растений. Сульфат магния рекомендуют для гидропоники, поскольку в его составе нет хлора и балластных примесей.

«Продукция полностью отвечает установленным техническим требованиям. Первая партия сульфата магния в объеме 320 тонн была уже успешно отгружена фермерам», — отметил начальник цеха аммофоса № 1 филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Воскресенске Николай Куприков.