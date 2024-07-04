В Восходе определили кандидатов на предстоящие выборы в совет депутатов

В культурно-досуговом центре городского округа Восход состоялась Конференция, на которой прошло тайное голосование по выдвижению кандидатов в депутаты совета депутатов городского округа на предстоящих выборах, которые пройдут 8 сентября 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия»

В конференции приняли участие депутаты Московской областной Думы Владимир Вшивцев и Татьяна Сердюкова, секретарь местного отделения «Единой России» Татьяна Витушева, исполнительный секретарь истринского отделения партии Шахноза Мадалиева, члены партийного совета и местной контрольной комиссии округа, а также представители от первичных отделений партии.

Напомним, всего в округе было зарегистрировано 19 кандидатов, 10 из которых на предварительном голосовании одержали победу. Все 10 кандидатов были утверждены в ходе тайного голосования на конференции единогласно, единым списком. Теперь они будут бороться за право войти в состав совета депутатов городского округа Восход на осенних выборах.

«Среди участников предварительного голосования в основном педагоги, работники культуры, социальной сферы, жилищно-коммунального блока и волонтеры. Новые лица — это всегда новые идеи и новая энергия для решения задач, которые стоят перед муниципальным образованием. „Единая Россия“ — это партия большинства, которая обеспечивает нашему округу, региону и стране движение вперëд и осуществляет самые разные инициативы, а во главе угла ставит реализацию Народной программы, в которую входят многочисленные наказы наших жителей. И в случае победы, избранные депутаты уверенно продолжат этот курс», — прокомментировала секретарь Истринского отделения партии, глава Истры и член генерального совета Единой России Татьяна Витушева.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

По результатам голосования, кандидатами по партсписку определены среди прочих представители сфер образования, медицины и соцобслуживания.

Дарья Тройкина, которая уже на протяжении 10 лет является директором Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Восход. С сентября 2019 года является заместителем Председателя совета депутатов городского округа и руководителем депутатского объединения фракции «Единая Россия» в совете депутатов. Помимо основной деятельности, Дарья занимается волонтерством, оказывает помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, принимает участие в организации сбора гуманитарной помощи.

Екатерина Синянская — окончила Московский государственный областной университет, по специальности учитель истории. С 2022 года работает директором школы в Восходе. Дважды награждена благодарственным письмом Московской областной Думы за трудовую деятельность.

Среди кандидатов еще один действующий депутат совета депутатов городского округа Восход, сторонник партии «Единая Россия» — Александр Субботин. Имеет высшее юридическое образование. Уже порядка 10 лет работает главным специалистом Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Восход.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Вшивцев сообщил, что на выборы кандидаты от «Единой России» планируют идти с комплексной программой развития городского округа Восход, которая сформирована по предложениям и наказам жителей.

«Все кандидаты от партии достойные, ответственные, а главное, неравнодушные люди, которых волнуют интересы и проблемы округа. Городской округ Восход небольшой, но, как и везде, есть к чему стремиться, что развивать, и отталкиваться всегда нужно от самих жителей, их пожеланий, запросов, наказов. Ведь главная миссия партийцев — наведение порядка и повышение уровня жизни граждан. Большая работа предстоит в округе по благоустройству: установка детских игровых площадок, благоустройство парковой зоны, стадиона. По наказам жителей запланировано проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов с установкой индивидуальных тепловых пунктов. В число наказов в рамках реализации Народной программы также входит и организация медицинского обслуживания на территории округа», — рассказал Владимир Вшивцев.

Он подчеркнул, что кандидатам в период предвыборной кампании будет оказана всевозможная поддержка.

«Работы впереди много. Решение стать депутатом — это вполне осознанный шаг. Я, как и все жители, хочу видеть наш округ комфортным для проживания. Благодарю политсовет за поддержку, надеюсь теперь на поддержку наших жителей на выборах», — сказала кандидат в депутаты совета депутатов городского округа Восход Екатерина Синянская.

В ходе конференции делегаты рассмотрели также ряд иных вопросов, касающихся предстоящих выборов.