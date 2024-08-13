В Восходе «Единая Россия» утвердила предвыборную программу на втором этапе Конференции

В городском округе Восход состоялся второй этап конференции, на котором была принята предвыборная программа местного отделения «Единой России» на выборах депутатов совета депутатов городского округа Восход. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Выборы в местный Совет депутатов в городского округа Восход пройдут 8 сентября. Партию будут представлять 10 кандидатов, которые ранее успешно прошли предварительное голосование. В числе кандидатов от «Единой России» — педагоги, работники культуры, социальной сферы, жилищно-коммунального блока и волонтеры.

В рамках Конференции участники обсудили основные положения предвыборной программы, в основе которой развитие экономики округа.

«Главная задача местного отделения партии — повышение качества жизни, а для этого необходимо социально-экономическое развитие во всех сферах жизнедеятельности. Ведь благополучие наших жителей — основной приоритет в деятельности партийцев. И в этой работе мы руководствуемся, прежде всего, Указами Президента России Владимира Владимировича Путина, а также стратегией Губернатора Московской области — Андрея Юрьевича Воробьева. В основу программы „Единой России“ в городском округе Восход легли наказы и предложения жителей. Она имеет перспективный стратегический план развития округа на ближайшие пять лет», — прокомментировала член генерального Совета партии «Единая Россия», секретарь истринского местного отделения, глава Истры Татьяна Витушева.

Она подчеркнула, что реализовывать программу единороссы намерены совместно с общественно-политическими организациями, органами власти всех уровней, активистами, лидерами общественного мнения.

Согласно принятой предвыборной программе, большая работа предстоит в округе по благоустройству: установка детских игровых площадок, благоустройство парковой зоны, стадиона. По наказам жителей запланировано проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов с установкой индивидуальных тепловых пунктов, а также капитальный ремонт школы и библиотеки.

В число наказов в рамках реализации Народной программы входит и организация медицинского обслуживания на территории округа. Важнейшим приоритетом выступают также социальная сфера, качество оказания социальных услуг, реализация системы социальных гарантий и адресной поддержки граждан.

В настоящий момент «Единая Россия» в округе продолжает проводить встречи с жителями, на которых рассказывают о проделанной работе, принимают пожелания и наказы, которые становятся руководством к действию. Главными темами встреч остаются вопросы ЖКХ, медицины, транспортной доступности, предоставления льгот, благоустройства территорий и адресные запросы о помощи.

«Единая Россия» на всех уровнях выступает за личную ответственность за данные обещания. Кандидатам, в случае победы на предстоящих выборах предстоит следить за реализацией программы партии, а также контролировать выполнение каждого наказа, полученного от жителей», — член местного политсовета Дарья Тройкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.