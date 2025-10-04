сегодня в 20:56

В Волжском школьницы на День учителя заставляли материться первоклашек

В Волгоградской области старшеклассницы в День учителя заставляли материться первоклашек. Администрация муниципалитета проводит служебное расследование, сообщает V1.ru .

Инцидент произошел накануне в школе № 14 «Зеленый шум» в Волжском. В субботу видеоролик распространился по местным Telegram-каналам.

В день самоуправления девятиклассницы проводили занятия у первоклашек. Однако вместо привычных предметов подростки учили детей нецензурным словам.

«Громче!» — обращается старшеклассница к одному из учеников, который, который слишком тихо произнес ругательное слово.

В городской администрации отметили, что в настоящее время руководство школы проводит внутреннее служебное расследование. Все виновные будут привлечены к ответственности.

При этом мнения жителей Волжского по поводу инцидента разделились. Одни полагают, что ответственность несут учителя, которые не имели права оставлять детей под присмотром старшеклассниц. Другие же уверены, что наказание должны понести родители подростков.

