В Волоколамском округе выявлено 10 случаев самовольного занятия лесных участков

В ходе мероприятия «Дачник» в Волоколамском филиале ГКУ МО «Мособллес» определены участки для осмотра, разработаны и утверждены графики патрулирования. Всего было запланировано 33 патрулирования лесных участков, прилегающих к садовым товариществам. В период с 7 октября по сегодняшний день в рамках операции «Дачник» выявлено 10 самовольных занятий лесных участков, сообщает пресс-служба Колмесхоза Подмосковья.

«Выявленные нарушения согласно статье 7.9 КоАП РФ влекут наложение административного штрафа и возмещение вреда, причиненного лесам. В ходе патрулирований сотрудниками лесничеств раздается наглядный агитационный материал, призывающий соблюдать требования лесного законодательства», — отметила заместитель директора Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес» — лесничего Екатерина Демина.

Самовольное занятие лесного участка квалифицируется как правонарушение, которое согласно ст. 7.9 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 50 000 рублей; на должностных лиц — до 100 000 рублей; на юридических лиц — до 300 000 рублей. Кроме того, помимо штрафов ст. 100 ЛК РФ предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.