В Волоколамском округе стартовала игра «Зарница 2.0»

сегодня в 15:51

Муниципальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» стартовал сегодня во Дворце спорта «Лама» в Волоколамске. В соревнованиях участвуют 11 школьных команд округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В церемонии открытия приняли участие глава Волоколамского округа Наталья Козлова, председатель окружного совета депутатов Татьяна Шаргаева и председатель местного отделения МОРО ветеранов Вооруженных Сил РФ Николай Воробьев. Они подчеркнули значимость подобных мероприятий для патриотического воспитания молодежи.

Участников разделили на две возрастные группы — 11–13 и 14–17 лет. В каждой команде по 10 человек. В течение трех дней школьникам предстоит пройти серию испытаний.

В первый день запланированы смотр строя и песни и полоса препятствий. Затем на базе гимназии №1 участники выполнят индивидуальные задания. Завершится этап тактической игрой в лазертаг в городском парке.

В программе соревнований — тактическая медицина, огневая подготовка, маскировка позиций, военная журналистика, а также задания на знание истории и основ государственности.

«Зарница 2.0 помогает ребятам учиться работать в команде, проявлять смекалку, силу духа и выносливость. Пожелала всем участникам удачи и честной борьбы», — отметила Наталья Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.