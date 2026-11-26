Родители пятиклассников Осташевской школы 25 ноября посетили уроки математики и встретились с педагогами, чтобы узнать, как дети адаптируются к основной школе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Осташевской школе организовали день открытых уроков для родителей пятиклассников. Мамы и папы побывали на занятиях по математике во всех пятых классах и увидели, как дети усваивают материал, участвуют в обсуждениях и выполняют задания.

Вместе с родителями уроки посетили заместитель главы Волоколамского округа Надежда Большакова и председатель окружного совета депутатов Татьяна Шаргаева.

После занятий родители встретились с администрацией школы и учителями. Педагоги рассказали о возрастных особенностях пятиклассников, дали рекомендации по поддержке детей в период адаптации и ответили на вопросы. Родители отметили, что им было интересно вновь погрузиться в школьную атмосферу, увидеть детей за партами и лучше понять организацию учебного процесса.

«Переход из начальной школы в основную, особенно когда они находятся в разных зданиях, — волнительный этап для ребенка. Меняются привычная обстановка, круг общения, учителя, появляются новые требования. Наша задача — помочь ребятам адаптироваться, создать атмосферу доверия и поддержки, чтобы учеба приносила радость, а не становилась источником стресса», — отметила Надежда Большакова.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.