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В Волоколамском округе объявлен конкурс на капитальный ремонт детского сада

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации детского сада в Волоколамском городском округе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МОУ «Волоколамская СОШ № 2» (дошкольное отделение № 5), Московская область, Волоколамский г. о., г. Волоколамск, Школьный проезд, д. 5.

«Предстоит произвести комплекс строительно-монтажных работ в двухэтажном здании детского сада, площадь объекта — 2164,7 м²», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 г.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.