В Волоколамском лесничестве стартовала акция «Дачник»

В Волоколамске начали патрулировать земли у садоводческих товариществ, сообщили в пресс-службе округа.

Цель — профилактика нарушений лесного законодательства, в том числе нарушений правил санитарной и пожарной безопасности.

Волоколамские лесничие определили участки для осмотра, разработали и утвердили графики патрулирования. В плане сотрудников «Мособллеса» — осмотр 33 лесных участков, прилегающих к садовым товариществам.

В период с 7 октября по сегодняшний день в рамках операции «Дачник» выявлено 10 самовольных занятий лесных участков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.